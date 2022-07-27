Таганрог, Ростовская область, 27 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В ближайшее время в уголовном деле о краже оборудования из самолёта «Судного дня» в Ростовской области будет поставлена точка. Прокурор запросил для обвиняемого 4,5 года колонии.

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Материалы уголовного дела рассматривает Таганрогский городской суд. Прокурор запросил суд назначить 4,5 года колонии местному жителю, а также возместить 2,7 млн рублей ущерба, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого. Сторона защиты просит суд мужчину оправдать.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге случился в декабре 2020 года. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. Сумма похищенного оборудования из самолёта Ил-80 превысила 2,5 млн рублей.