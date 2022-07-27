Москва, 27 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. К началу нового учебного года в рамках президентской программе по капитальному ремонту учебных заведений в школы Московской области поступят свыше 50 тысяч единиц новой мебели, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Dover.af.mil Школьная парта

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, почти 21 тыс. парт и более 36 тыс. стульев предназначено для начальной и средней школы.

Новая мебель в 2022 году поступит в 62 школы региона. Обновят не только учебные классы, но и пищеблоки, спортивные и актовые залы.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в 2022 году в школы Подмосковья придут порядка 120 тыс. первоклассников

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