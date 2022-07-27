Хайкоу, Китай, 27 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. По данным Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS), в тропической провинции Хайнань на юге Китая будет построен международный сельскохозяйственный селекционный центр, целью которого является решение глобальной проблемы изменения климата и обеспечение продовольственной безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Пролив Хайнань

CAAS, Международный научно-исследовательский институт риса и Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы подписали документ о сотрудничестве с целью создания селекционного центра в научно-техническом парке в городе Санья в провинции Хайнань.

У Кунмин, президент CAAS, сказал, что международное сотрудничество будет способствовать исследованию и использованию ресурсов зародышевой плазмы исследовательских организаций, исследованиям в области биологической селекции, техническому обучению и инновациям в мировой семеноводческой промышленности.

Используя политику свободного торгового порта Хайнань и преимущества Саньи в сельскохозяйственном разведении, международный селекционный центр объединит ресурсы селекционных исследований, создаст новую систему разведения и будет продвигать инновации в научных исследованиях, чтобы внести вклад в устойчивое развитие экономики, общества и экологии, согласно CAAS.

Ключевая лаборатория по редактированию, инновациям и использованию генов также была открыта в четверг в научно-техническом парке Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов.

Лаборатория будет использовать преимущества CAAS в области редактирования генов, разрабатывать систему редактирования генов с независимыми правами интеллектуальной собственности Китая, выращивать новые сорта сельскохозяйственных культур и строить новую производственную цепочку.

По информации CAAS, все это позволит улучшить первоначальную инновационную способность отрасли биологического семеноводства и обеспечит надежную гарантию национальной семеноводческой промышленности и продовольственной безопасности.