Бухарест, 27 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В зале прибытия крупнейшего гражданского аэропорта Румынии «Отопени» (Бухарест) скопились тонны невостребованного багажа, что фактически привело к коллапсу работы структуры. Об этом 27 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Багаж

По предварительным данным, причиной сложившейся ситуации стал сбой в компьютерной системе терминалов, из-за чего отправка и доставка соответствующих грузов была блокирована на несколько часов.

Согласно другой информации, инцидент произошел по причине халатности технических сотрудников структуры.

Проводится расследование.