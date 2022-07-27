Чита, 27 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Забайкалье 27 июля из-за выхода воды и размывов ухудшилась паводковая обстановка, ограничено движение по региональных трассах в Борзинском, Карымском, Шелопугинском районах, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

72.mchs.gov.ru Паводок

Работы по обеспечению проезда по подтопленным участкам дорог начнутся только после спада воды.

«Практически по всему краю наблюдаем сложную обстановку из-за паводков. Дал команду дорожным службам оперативно перегнать технику на участки дорог, где идут размывы и подтопления, чтобы максимально быстро начать работы. Сейчас задача — обеспечить проезд, чтобы люди не остались без связи. После стабилизации обстановки начнем приводить дороги в нормативное состояние — ликвидируем размывы, прогрейдируем, восстановим полотно», — рассказал вице-премьер регионального правительства Вадим Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая паводковая обстановка сложилась в Жигаловском районе соседней Иркутской области: там введён режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления автодорог.

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