Ереван, 27 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Ереванский метрополитен утром 27 июля не открылся из-за забастовки машинистов. Объявление об этом было размещено на странице предприятия в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Машинисты метрополитена с 06:00 утра начали забастовку, требуя повышения зарплаты», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы метрополитена Еревана, представители руководства транспортного предприятия ведут переговоры с протестующими сотрудниками. Принимаются меры для возобновления работы метро.