Вашингтон, 27 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В данный момент администрация американского президента Джо Байдена за кулисами убеждает спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в том, что запланированная ею поездка на Тайвань чревата риском. Об этом 27 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Bundeskanzlerin.de Белый дом

«Должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным источников, на минувшей неделе должностные лица из минобороны США сообщили Пелоси о том, что в регионе, куда она намерена поехать, имеется напряженность, на этой встрече также были и представители Белого дома.

При этом отмечается, что в Белом доме хотят убедить спикера палаты представителей США о рисках ее визита на Тайвань, не запрещая ей такой визит прямо.

Кроме того, уточняется, что американские власти обеспокоены возможностью объявления Пекином бесполетной зоны над Тайванем, хотя и считают, что вероятнее всего в этом случае активизация полётов китайской авиации над провозглашенной островным государством зоной ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден со ссылкой на Пентагон заявил, что намечающаяся поездка Пелоси на Тайвань не является хорошей идеей.