Тегеран, 27 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. 26 июля делегация иранских парламентариев встретилась в Маскате с заместителем министра иностранных дел Омана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Согласно данным агентства Mehr, члены фракции иранских экспатриантов в парламенте Ирана прибыли в Маскат и встретились со спикером Консультативной ассамблеи Омана Якубом бен Мухаммедом аль-Харти.

В ходе встречи обе стороны обсудили двусторонние парламентские отношения между Ираном и Оманом, договорившись впредь укреплять двусторонние связи на региональном и международном уровнях.

Иранская делегация также встретилась с шейхом Халифой бен Али Аль-Харти, заместителем секретаря по дипломатическим вопросам министерства иностранных дел, и обменялась с ним мнениями по вопросам, представляющим общий интерес. В ходе переговоров оманский представитель выразил надежду, что обеим сторонам удастся повысить двустороннее сотрудничество «на качественно новый уровень».