Власти Аргентины уверены в продлении договора с МВФ
Вашингтон, 27 июля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Министр экономики Аргентины Сильвина Батакис выразила уверенность в том, что соглашение о расширенных кредитах между ее страной и МВФ будет продлено. Об этом пишет агентство EFE.
Rusnow.ru
МВФ
Батакис провела встречу в Вашингтоне с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.
«Мы не затрагивали напрямую вопрос о целях, но мы говорили о том, как мы собираемся достичь этих целей», — сказала аргентинский министр.