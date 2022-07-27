Вашингтон, 27 июля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Министр экономики Аргентины Сильвина Батакис выразила уверенность в том, что соглашение о расширенных кредитах между ее страной и МВФ будет продлено. Об этом пишет агентство EFE.

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Батакис провела встречу в Вашингтоне с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Мы не затрагивали напрямую вопрос о целях, но мы говорили о том, как мы собираемся достичь этих целей», — сказала аргентинский министр.