Вашингтон, 27 июля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов обеспокоены возможным расколом внутри Евросоюза из-за нехватки запасов газа и перебоев в поставках энергоносителей из России, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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По их сведениям, старший советник главы Госдепа США по вопросам энергетической безопасности отправился в Париж и Брюссель для обсуждения ситуации с поставками газа. По его мнению, из-за перебоев с поставками энергоносителей из России ряд стран Европы может остаться без запасов топлива на зиму.

«Воздействие на Европу может ударить по США, взвинтив цены на природный газ и электричество. Это также будет серьезной проверкой стойкости и единства Европы в отношении России», — отметил источник в администрации президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром заявил о намерениях сократить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» до 20% от его пропускной способности. С 27 июля суточная производительность трубопровода составила до 33 млн кубометров. В ЕС уже опасаются, что это может вызвать дефицит топлива в европейских странах.