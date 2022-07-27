Нью-Йорк, США, 27 июля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Визы российским делегатам, которые намерены отправиться в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН, не выдают не только США, но и Швейцария. Такое заявление сделала 26 июля представитель России Ирина Тяжлова в ходе выступления на заседании рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам международной информационной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — указала Тяжлова.

Как уточнила Тяжлова, у России есть конкретные претензии по вопросу выдачи виз российским специалистам, планирующим участие в мероприятиях по безопасности ИКТ в Женеве по линии ООН.

Тяжлова назвала категорически неприемлемой и дискриминационной практику отсекать представителей государств от мероприятий под эгидой ООН, в качестве предлога используя для этого искусственно созданные визовые препятствия.

Напомним, США отказал в выдаче визы директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был стать главой российской делегации на сессии рабочей группы открытого состава ООН по безопасности ИКТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский представитель Ирина Тяжлова назвала необоснованными обвинения в адрес России в киберагрессии в ходе заседания рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.