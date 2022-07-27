Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Очередной разговор президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина должен состояться 28 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее глава Белого дома и его помощники заявляли, что переговоры двух лидеров могут состояться до конца текущей недели — до 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей написал о том, что в настоящий момент ситуация со внешней политикой США выглядит так, будто бы ее контролируют Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, а не Джо Байден.

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