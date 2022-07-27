Додома, , 00:48 — REGNUM Не менее 13 человек, включая 11 детей, погибли в результате дорожной аварии с участием школьного автобуса в Танзании, сообщает пресс-служба полиции этой африканской страны.

Дети Танзании

По ее данным, ДТП произошло в муниципалитете Мтвара утром 26 июля, когда автобус отвозил детей в школу. Во время движения автобус вылетел с дороги и упал в канаву. В результате ДТП погибли 13 человек, включая 11 учащихся начальной школы, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Пока причины дорожной аварии не называются. Президент Танзании уже выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля автобус перевернулся в провинции Забуль в Афганистане. В результате ДТП погибли три человека, еще 43 получили различные травмы.