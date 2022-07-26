Вашингтон, 26 июля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. США исторически унижены на мировой арене, поставлены на колени и терпят новые унижения, следуя в ад, заявил 26 июля бывший американский президент Дональд Трамп, выступая на форуме America First Policy Institute.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Нашей стране приходится исторически унижаться снова и снова на мировой арене, а дома осаждены наши базовые права и свободы», — сказал Трамп.

«Американскую мечту порвали в клочья, страны не будет, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и разрушение цивилизации. Наша страна поставлена на колени. Кто мог подумать, что будет так?» — добавил он, отметив, что США «несутся в ад»

При этом Трамп заявил, что когда он был президентом, то страна доминировала в энергетике, цены на бензин и инфляция были ниже, а США уважали во всем мире.