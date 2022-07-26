Тирана, 26 июля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Экс-президент Албании Илир Мета 25 июля вернулся на пост главы основанной им партии «Социалистическое движение за интеграцию» и переименовал свою партию в «Партию свободы».

OSCE Parliamentary Assembly Илир Мета — экс-президент Албании

Как сообщает албанское новостное оппозиционное агентство Lapsi, смена названия была утверждена на заседании Национального конвента в соответствии с пунктом 11.7 статута партии.

Напомним, ранее партией руководила жена Меты Моника Кримади. 24 июля принес присягу новый президент Албании Байрам Бегай.