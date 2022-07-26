Бишкек, 26 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. «На фоне наращивания активности МТО в Афганистане, в особенно в приграничных со Средней Азией регионах, сотрудничество в сфере безопасности крайне важно», — заявил 26 июля ИА REGNUM экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии, генерал-майор Артур Медетбеков, говоря о проблемах обеспечения безопасности в Средней Азии и Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

По мнению эксперта, ОДКБ по-прежнему «остается опорой и защитой для стран Средней Азии и Казахстана от внешних угроз — террористических бандформирований».

Артур Медетбеков «Участие в ОДКБ — гарантия мира и стабильности в нашей стране. В Киргизии отдельные политики и эксперты в последнее время высказывают некорректные суждения и инсинуации по этой теме. Но факт остается фактом — ОДКБ является для Киргизии ощутимым помощником в деле обеспечения безопасности от внешних угроз и агрессии. В первую очередь речь идет о террористических организациях — «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевиках «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламской партии Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других».

Собеседник считает, что «сотрудничество стран региона по линии ОДКБ и в рамках двусторонних отношений укрепляется».

«Буквально недавно обсуждался проект создания объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России в Киргизии. Это хороший показатель. На фоне наращивания активности МТО в Афганистане, в особенно в приграничных со Средней Азией регионах, сотрудничество в сфере безопасности крайне важно», — резюмировал Медетбеков.