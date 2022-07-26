Участие в ОДКБ гарантирует Киргизии мир и безопасность — мнение
Бишкек, 26 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. «На фоне наращивания активности МТО в Афганистане, в особенно в приграничных со Средней Азией регионах, сотрудничество в сфере безопасности крайне важно», — заявил 26 июля ИА REGNUM экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии, генерал-майор Артур Медетбеков, говоря о проблемах обеспечения безопасности в Средней Азии и Казахстане.
По мнению эксперта, ОДКБ по-прежнему «остается опорой и защитой для стран Средней Азии и Казахстана от внешних угроз — террористических бандформирований».
Собеседник считает, что «сотрудничество стран региона по линии ОДКБ и в рамках двусторонних отношений укрепляется».
«Буквально недавно обсуждался проект создания объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России в Киргизии. Это хороший показатель. На фоне наращивания активности МТО в Афганистане, в особенно в приграничных со Средней Азией регионах, сотрудничество в сфере безопасности крайне важно», — резюмировал Медетбеков.