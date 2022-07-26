Сыктывкар, 26 июля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб сержант из Коми — Станислав Софроний, сообщает администрация Прилузского района республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Станислав родился 15 августа 1987 года. В мае 2014-го ушёл служить по контракту. Служил в Пскове в бригаде Спецназ ГРУ 64 044. Сержант, по специальности командир отделения. В феврале уехал на Украину. Погиб 20 июля, выполняя боевое задание», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, боец из Коми, раненный в ходе спецоперации, скончался в столичном госпитале.