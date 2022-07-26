Сыктывкар, , 19:29 — REGNUM В Главном военном госпитале имени Николая Бурденко скончался боец из Коми Александр Дубогрызов, получивший осколочное ранение в ходе спецоперации, сообщает БНК.

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Александр Дубогрызов служил по контракту. В начале апреля 2022 года он отправился на спецоперацию на территории Украины. В мае он получил осколочные ранения и был отправлен в Москву. Долгое время находился в медикаментозной коме. Хоронить бойца будут в родной республике.

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