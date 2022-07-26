Варшава, , 21:33 — REGNUM Польские пограничники 25 июля выявили 59 мигрантов, незаконно пересекших польско-белорусскую границу. Нелегальные мигранты прибыли, в частности, из Сирии, Йемена, Конго, Камеруна, Центральноафриканской Республики и Эфиопии. Об этом сообщают в Пограничной службе Польши.

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«На участке, охраняемом пограничным постом в Крынках, группа из 13 иностранцев, в основном граждане Турции и Ирака, на надувных лодках переправилась с польской стороны через реку Свислочь», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, польские власти 30 июня заявили о завершении строительства забора на границе с Белоруссией, призванного предотвратить проникновение мигрантов в Польшу. Его длина составляет 186,25 км.