Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Известные режиссёры Энтони и Джо Руссо предложили кандидата на роль агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщило издание Variety 26 июля.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

По мнению постановщиков, подходящим кандидатом является британский актёр Реге-Жан Пейдж: «Он [Пейдж] фантастический. В его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всем теле. Мы бы смотрели на него, что бы он ни делал. Даже если бы он читал телефонную книгу!». Стоит отметить, что не так давно братья Руссо и Пейдж сотрудничали на съёмках фильма «Серый человек», где последний исполнил роль главы ЦРУ.

Напомним, в июне 2022 года продюсер «Джеймса Бонда» Барбара Брокколи раскрыла дату начала съёмок нового фильма франшизы. По словам Брокколи, к производству картины съемочная группа сможет приступить не ранее, чем через два года.