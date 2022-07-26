Анкара, 26 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Турецкие учёные завершили 22-дневную экспедицию в Северном Ледовитом океане. Во время арктической экспедиции специалисты разрабатывали новые проекты и собирали огромные объемы данных. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Эрсан Басар, заместитель руководителя экспедиции, сообщил, что они пересекли Баренцево море к северу от побережья Норвегии и работали над 14 различными проектами в двух десятках точках отбора проб. Также группа учёных посетила норвежский архипелаг Шпицберген.

По его словам, исследовательское судно PolarXplorer идеально подходит для морских работ. За время экспедиции судно преодолело более 2000 морских миль (3700 километров — прим. ИА REGNUM).

Полученные образцы отправят в Турцию для дальнейшего изучения в лабораториях.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти приняли решение о присоединении к Договору о Шпицбергене. Это позволит гражданам Турции приобретать недвижимость, заниматься рыбным промыслом, добычей полезных ископаемых и научной деятельностью на архипелаге.

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