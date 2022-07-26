В Румынии отказались от новых противоэпидемических мер
Бухарест, 26 июля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Правительство Румынии не будет вводить дополнительные меры по противодействию распространения COVID-19 в стране. Об этом 26 июля со ссылкой на пресс-службу румынского кабмина сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам главы румынского министерства здравоохранения Александру Рафилы, сейчас нет необходимости для ужесточения режима ношения медицинских масок в общественных местах и регулярного использования антисептических средств в быту.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в минздраве Румынии, на обеспечение противоэпидемических мер у правительства «нет денег».
Добавим, что за последние 24 часа в Румынии зарегистрировано более 12 000 новых случаев заражения людей вирусом SARS-CoV-2, что на 7398 больше, чем в предыдущий день.