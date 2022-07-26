Новый Орлеан, США, , 18:07 — REGNUM Американский рэпер Lil Wayne высказался о смерти полицейского Роберта Хублера из Нового Орлеана (США). Об этом 26 июля пишет Page Six.

Лил Уэйн (Lil Wayne) Цитата из клипа Lil Wayne на песню Lollipop

Музыкант почтил память сотрудника полиции, который спас его от самоубийства в 1994 году. «Всё происходит неслучайно. Я умирал, когда встретил тебя на этом самом месте. Ты не позволил мне умереть. Всё, что происходит, происходит по какой-то причине. Эта причина — ты и вера. Покойся с миром, дядя Боб», — высказался Lil Wayne.

ИА REGNUM напоминает, что в возрасте 12 лет Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) попытался покончить жизнь самоубийством после того, как семья запретила ему заниматься рэпом из-за проблем с учёбой. Перед тем, как совершить суицид, он позвонил в полицию — Роберт Хублер, который не находился при исполнении в этот момент, быстро среагировал на сообщение по рации и бросился на спасение ребёнка.

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