Новый Орлеан, США, 26 июля 2022, 18:07 — REGNUM Американский рэпер Lil Wayne высказался о смерти полицейского Роберта Хублера из Нового Орлеана (США). Об этом 26 июля пишет Page Six.
Музыкант почтил память сотрудника полиции, который спас его от самоубийства в 1994 году. «Всё происходит неслучайно. Я умирал, когда встретил тебя на этом самом месте. Ты не позволил мне умереть. Всё, что происходит, происходит по какой-то причине. Эта причина — ты и вера. Покойся с миром, дядя Боб», — высказался Lil Wayne.
ИА REGNUM напоминает, что в возрасте 12 лет Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) попытался покончить жизнь самоубийством после того, как семья запретила ему заниматься рэпом из-за проблем с учёбой. Перед тем, как совершить суицид, он позвонил в полицию — Роберт Хублер, который не находился при исполнении в этот момент, быстро среагировал на сообщение по рации и бросился на спасение ребёнка.
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