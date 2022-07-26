Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Санкт-Петербург планирует к 2030 году увеличить среднюю продолжительность жизни граждан до 80 лет. Такими планами 26 июля поделился председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожилая женщина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас к 2030 году стоит перед городом задача достигнуть фактически 80 лет, 79,6 года — такой ключевой показатель, такой целевой показатель стоит перед здравоохранением, да и перед всем городом», — заявил Лисовец.

Достижение этой отметки — это не только задача медицины. Повышение показателя средней продолжительности жизни будет отражать и социально-экономическое развитие города.

Для того, чтобы поднять уровень, необходимо бороться с коронавирусной инфекцией, работать в направлении лечения сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с злокачественными образованиями. С связи с этим петербуржцы должны проходить диспансеризацию и медосмотры.

Напомним, что средняя продолжительности жизни в Петербурге в 2019 году достигла 76 лет, однако из-за пандемии коронавируса этот показатель опустился до 74 лет.