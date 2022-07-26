Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Средняя продолжительности жизни в Санкт-Петербурге сократилась из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

«К сожалению, коронавирусная инфекция отразилась и на продолжительности жизни жителей нашего города, собственно, как и на продолжительности жизни, которая регистрируется во все странах земного шара», — заявил глава комздрава.

Лисовец добавил, что показатели продолжительности жизни были скорректированы в меньшую сторону. В 2021 году этот параметр достиг в Петербурге порядка 72 лет, а в 2022 году поднялся почти до 74 лет, по данным Росстата.

Отметим, что в допандемийном 2019 году средняя продолжительность жизни в России достигла максимума — почти 73,5 года. При этом в Петербурге этот показатель на три года выше, в среднем по городу 76 лет.