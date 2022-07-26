Волгоград, , 17:36 — REGNUM Четверым участникам преступной группы, похитивших топливо, предназначенное для нужд Министерства обороны РФ, вынес приговор Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщники в 2019–2020 годах завышали показатели расходования дизельного топлива в котельных военных городков 20 мотострелковой дивизии. Излишки нефтепродуктов злоумышленники вывозили для реализации на частных АЗС в Волгограде.

Действуя по аналогичной схеме, в январе 2021 года фигуранты похитили более шести тонн мазута, предназначенного для поставки на военный объект в Астраханской области.

Общая сумма причинённого ущерба злоумышленниками превысила семь миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого, суд приговорил двух обвиняемых к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ещё одного — к 1,5 годам лишения свободы условно, четвёртому фигуранту назначен штраф в размере 450 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и ещё может быть обжалован.