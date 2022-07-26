Будапешт, 26 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Венгрия не поддерживает соглашение Евросоюза о сокращении потребления газа на 15%, сообщает 26 июля Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

По утверждению агентства, венгерские представители назвали предложенные условия соглашения невыполнимыми.

Напомним, с предложением сокращения потребления газа выступила Еврокомиссия на фоне заявлений о планах полностью отказаться от российских энергоносителей.