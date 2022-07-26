Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Если количество заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге будет стремительно расти, в городе могут вернуть масочный режим. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 26 июля заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Масочный режим. Коронавирус, карантин Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет отличаться от той, что мы наблюдали в последнее время, то, мне кажется, это вполне закономерная рекомендация Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению — вернуть масочный режим для того, чтобы защитить наших жителей, прежде всего от заболевания, чтобы мы спокойно занимались своими привычными делами, а не занимали койки в стационарах», — сообщил Лисовец.

Пока в Петербурге количество новых заражений ежедневно не превышает отметку в 800 случаев. Однако ежесуточно в городе фиксируется поступательный рост числа заболеваний.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидобстановку контролируемой и напомнил петербуржцам о ревакцинации как о способе профилактики распространения вируса.

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