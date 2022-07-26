Бишкек, 26 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Киргизии абитуриенты смогут сдавать документы на поступление в высшие учебные заведения два раза в год — в сентябре и в январе. Об этом заявил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев в эфире «Sputnik Кыргызстан».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По словам высокопоставленного чиновника, такое нововведение принято для того, чтобы сберечь время будущих студентов, которые не смогли поступить в вуз с первой попытки.

Также глава минобразования отметил, что общереспубликанское тестирование (аналог единого госэкзамена — Прим. ИА REGNUM) теперь тоже будет проводиться дважды в год — в мае и ноябре.

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