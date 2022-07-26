Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Последний корабль-участник военно-морского парада в Санкт-Петербурга вошёл в акваторию Кронштадта. Об этом 26 июля сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Атомная подводная лодка «Вепрь» Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Вепрь» прибыла в Кронштадт. Экипаж корабля перешёл из Баренцева моря в акваторию Финского залива. Подводная лодка встанет в один ряд с другими участниками главного военно-морского парада.

Ранее в Финский залив прибыл отряд кораблей Северного флота. Среди них — фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» и десантный корабль «Иван Грен».

Моряки, которые примут участие в параде, отличаются высоким уровнем подготовки. В ходе мероприятия экипажи достойно представят соединения и объединения на акватории Кронштадтского рейда.

Напомним, что военно-морской парад пройдёт 31 июля 2022 года. Жители и гости города смогут увидеть корабли в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами. Сообщают, что флот будет представлен 36 надводными кораблями и катерами, четырьмя подводными лодками и семью парусными судами.

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