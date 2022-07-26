Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 67 больных с коронавирусом. Об этом 26 июля сообщили в региональном штабе. Это на 34 человека больше, чем за прошлые сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

На лечении ковида и пневмонии в стационарах города, по состоянию на 26 июля, находятся 833 пациента (+19 к уровню предыдущих суток). Лежат в реанимации 112 больных (+12), а к аппаратам ИВЛ подключены 13 петербуржцев (+1). За сутки медучреждения покинули по выздоровлению 35 человек (+11).

На домашнем лечении ковида в Петербурге остаются 3435 больных. Их число за сутки возросло на 501 пациента.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 794 случая (+6) заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались восемь больных, а излечились за сутки 367 пациентов (-182).