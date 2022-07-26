Новочеркасск, Ростовская область, , 16:00 — REGNUM В связи с ростом числа заражений коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в Новочеркасске Ростовской области усилят противоэпидемический режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы донского казачества.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коронавирусом за сутки заболевает от трех до пяти горожан, раньше такое количество выявляли за неделю. К особой группе риска относятся пожилые горожане, у которых болезнь часто протекает в тяжелой форме: ежедневно медики госпитализируют двух таких пациентов», — пояснила руководитель горздрава Ольга Андрейченко.

В городе усилят противоэпидемический режим и организуют работу медицинских бригад.

ИА REGNUM напоминает, что все действовавшие в Ростовской области с весны 2020 года ограничения по COVID-19 были сняты 1 июня 2022 года. Ранее жителей Ростовской области предупредили о риске возврата ковидных ограничений. В частности, к жителям Шахт обратился глава городской администрации Андрей Ковалёв.

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