Рим, , 15:59 — REGNUM Власти Италии намерены отменить карантинные ограничения для носителей коронавируса, у которых нет симптомов, передают национальные СМИ 26 июля.

Перед вакцинацией от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

По словам заместителя министра здравоохранения Андреа Косты, страна должна «научиться жить с коронавирусом».

За все время эпидемии в Италии было выявлено более 20 миллионов случаев заражения, 170 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).