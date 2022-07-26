Рим, 26 июля 2022, 15:59 — REGNUM Власти Италии намерены отменить карантинные ограничения для носителей коронавируса, у которых нет симптомов, передают национальные СМИ 26 июля.

Перед вакцинацией от коронавируса. Италия
Перед вакцинацией от коронавируса. Италия
Dipartimento Protezione Civile

По словам заместителя министра здравоохранения Андреа Косты, страна должна «научиться жить с коронавирусом».

За все время эпидемии в Италии было выявлено более 20 миллионов случаев заражения, 170 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).