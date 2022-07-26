Пекин, 26 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Участие Индонезии в «БРИКС плюс» соответствует нынешней международной ситуации и вызывает одобрение у Пекина, заявил 26 июля председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с индонезийским президентом Джоко Видодо.

Gov.cn Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии

Заявив о том, что мир очень изменился, глава Китая подчеркнул, что обе страны правильно поступают, что поддерживают друг друга. Со своей стороны Пекин рад будет видеть Индонезию в БРИКС.

Для Пекина очевидно, что Джакарта может внести свой вклад в глобальное развитие и обеспечение всеобщей безопасности. Что касается G20 и АСЕАН, то и здесь Пекин поддерживает Джакарту.

Напомним, на фоне усиления антироссийской направленности западной политики Индонезия выразила желание присоединиться к БРИКС, в котором Россия играет важную роль.