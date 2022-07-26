Мадрид, 26 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Власти Испании и Португалии согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, передает 26 июля испанский телеканал Sexta.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия по экономии газа в ЕС и подчеркнула, что союз останется единым в условиях дальнейшего сокращения Россией поставок газа в Германию и другие страны.

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