Белгород, 26 июля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Белгороде остановку «5 Августа» переименовали в «улица 5 Августа — клиника «Евромед премиум». Возмущённые горожане обратили на это внимание губернатора в социальных сетях. Под давлением общественности остановке вернут первоначальное название, сообщает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Belgorodstroy.ru Транспортное движение в Белгороде

Скандал разразился на прошлой неделе — новое наименование остановки стали транслировать в общественном транспорте. Жители города отнеслись к нововведению отрицательно, поскольку дата «5 августа» считается днём освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков и празднуется как День города. Вечером 21 июля вопрос о переименовании остановки «в честь» частной клиники задали во время прямого эфира в соцсетях губернатору Вячеславу Гладкову.

«Если честно, это меня тоже удивило, каким образом можно изменить название остановки, посвящённое одному из главных событий в городе Белгороде — дню освобождения Белгорода, дню рождения города, дню гордости города, на коммерческое название. Надеюсь, Антон Александрович Иванов, глава администрации города, выйдет из отпуска, и я ему лично этот вопрос задам», — сказал тогда глава региона.

В социальных сетях позже появилось фото документа о переименовании остановки. Согласно нему, приказ о двойном названии подписал заместитель мэра Белгорода — начальник департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич, приехавший в регион в середине февраля 2022 года из Липецка.

В социальных сетях 26 июля пользователи вновь обратились к губернатору — почему приказ о переименовании так и не отменён?

«Не переживайте, всё исправим. Но это должна сделать администрация города. Своим решением я могу отменять только те решения, которые принимал. А остановка — это полномочия муниципалитета», — ответил Вячеслав Гладков.

Информационные таблички, по словам главы региона, поменяют в «ближайшие пару дней».