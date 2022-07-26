Прага, 26 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия по экономии газа в ЕС и подчеркнула, что союз останется единым в условиях дальнейшего сокращения Россией поставок газа в Германию и другие страны, передает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Мы не разделимся из-за нехватки газа, наоборот, мы будем едины, и это самый важный сигнал для российского президента», — сказала Бербок в Праге после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза сумели согласовать меры по ограничению спроса на газ, предложенные Еврокомиссией на прошлой неделе.