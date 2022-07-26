Москва, , 14:42 — REGNUM С марта по июль Россия занимала второе место по количеству скачиваний VPN-сервисов. Об этом 26 июля пишет РБК, ссылаясь на данные платформы AppMagic, которая анализирует рынок мобильных приложений.

Пользователь VPN

По количеству скачиваний VPN Россия уступает лишь Индии. В пятёрку также вошли Пакистан, Индонезия и США.

Добавим, что в первые три недели июля 2022 года в России VPN скачали более 12 млн раз, в то время как в январе 2022 года — лишь 2 млн. Под этой цифрой подразумевается количество загрузок на одно устройство, то есть пользователь мог скачать один и тот же VPN-сервис на несколько гаджетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор признал VPN-сервисы «угрозой», поэтому Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению их работы на территории РФ. Позже глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти не собираются вводить наказание за использование россиянами сервисов VPN.

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