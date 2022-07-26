Гавана, 26 июля 2022, 14:41 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель примет участие в церемонии, посвященной 69-й годовщине нападения на казармы Монкада. Об этом пишет Prensa Latina.

Фидель Кастро на допросе после штурма казарм Монкада. 1953
Фидель Кастро на допросе после штурма казарм Монкада. 1953

Встреча кубинского лидера с более чем 10 000 жителей Сьенфуэгоса состоится в 7:00 по местному времени на площади города.

Нападение на казармы Монкада в восточной провинции Сантьяго-де-Куба произошло 26 июля 1953 года группой из 165 повстанцев во главе с Фиделем Кастро. Попытка нападения провалилась, самого Кастро приговорили к 15 годам тюрьмы, а спустя два года его выпустили по амнистии.