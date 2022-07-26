Гавана, , 14:41 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель примет участие в церемонии, посвященной 69-й годовщине нападения на казармы Монкада. Об этом пишет Prensa Latina.

Фидель Кастро на допросе после штурма казарм Монкада. 1953

Встреча кубинского лидера с более чем 10 000 жителей Сьенфуэгоса состоится в 7:00 по местному времени на площади города.

Нападение на казармы Монкада в восточной провинции Сантьяго-де-Куба произошло 26 июля 1953 года группой из 165 повстанцев во главе с Фиделем Кастро. Попытка нападения провалилась, самого Кастро приговорили к 15 годам тюрьмы, а спустя два года его выпустили по амнистии.