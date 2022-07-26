Москва, 26 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады вооружённых украинских формирований был уничтожен ударом высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 26 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также ударом оперативно-тактической авиации ВКС РФ в населённом пункте Зайцево Донецкой Народной Республики по позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 70 радикалов и склад боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что в Донбассе не осталось профессиональных украинских военных, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тыс. человек.