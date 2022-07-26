* талибов — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 12:49 — REGNUM Абдул Хак Васик, начальник Главного управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыл в уезд Балхаб афганской провинции Сарипуль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники в провинции Бамиан уточнили, что Абдул Хак Васик провёл совещание в уездном центре Балхаба с участием Абдуллы Сархади, Абдул Рахмана Ака и Кадратуллы Абу Хамзы, губернаторов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Бамиан, Сарипуль и Балх.

По словам собеседников издания, на этой встрече также присутствовали заместители министров обороны и внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Авторитетный источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил газете «8 Собх», что на совещании обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Балхабе. После этой встречи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили подкрепления, дополнительную технику и снаряжение в некоторые кишлаки уезда Балхаб для предотвращения возможных нападений людей маулави Мехди.

Поездка этого высокопоставленного чиновника талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была совершена после публикации фотографий, свидетельствующих о присутствия маулави Мехди в горах Балхаба.