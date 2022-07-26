Абу-Даби, 26 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Исполнительный совет Эмирата Абу-Даби принял решение о повышении процентной ставки для выплат пенсии гражданам, работающим в государственных школах. Об этом 26 июля сообщает официальная газета Al-Ittihad.

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По данным журналистов, работники сферы образования в качестве пенсии будут получать до 80% от общей заработной платы.

Отмечается, что решение коснётся 7600 жителей Абу-Даби, работающих в сфере образования. Для реализации этого решения правительство ОАЭ выделило дополнительные средства, направленные на поддержку благосостояния региона.

Повышение пенсий также направлено на привлечение молодых кадров в сферу образования ОАЭ, согласно глобальному плану развития социальной инфраструктуры страны.