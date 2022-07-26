Южно-Сахалинск, 26 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Избирком Сахалина зарегистрировал списки кандидатов от трёх партий на предстоящих выборах депутатов областной думы, которые состоятся 11 сентября, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Прошли проверку и зарегистрированы списки от ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ.

11 сентября на Сахалине помимо выборов депутатов областной думы состоятся выборы депутатов Корсаковского, Поронайского, Северо-Курильского, Томаринского городских округов.

Дополнительные выборы депутатов пройдут в Ногликском городском округе и Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах депутатов областной думы Сахалина возглавит губернатор островного региона Валерий Лимаренко.