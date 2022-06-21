Южно-Сахалинск, , 06:30 — REGNUM Список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах депутатов областной думы Сахалина возглавит губернатор островного региона Валерий Лимаренко, об этом он сообщил 21 июня в своём телеграм-канале.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил достижения, которых удалось достичь властям Сахалина во взаимодействии с партией.

В региональный список партии также вошел действующий председатель областной думы Сахалина Андрей Хапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение «Единой России» 30 мая подвело итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов областной думы, которые состоятся в сентябре.