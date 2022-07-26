Москва, 26 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В банкоматах Республики Куба начали принимать банковские карты платежной системы «Мир». Теперь по карте «Мир» можно снять наличные песо, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Это первый этап внедрения российской платёжной карты «Мир» на Кубе. По словам советника посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, сделан важный шаг для возобновления российского туризма в страну.

Также власти Кубы введут более официальный обменный курс доллара и других иностранных валют. Иностранным туристам не придется искать «чёрных брокеров» для обмена долларов на песо. Это можно будет сделать по выгодному государственному курсу в кубинских банках.

Как сообщало ИА REGNUM, карты «Мир» уже принимаются к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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