Гётеборг, Швеция, , 12:36 — REGNUM На сентябрьских выборах в риксдаг Швеции партия «Нюанс» намерена добиваться своего представительства в парламенте. Как написала 26 июля газета DN, каждый седьмой кандидат от партии ранее был признан виновным в совершении различных преступлений.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Среди 67 кандидатов в партийных списках 10 были осуждены по решению суда. Среди прочего речь идет о нанесении телесных повреждений, домогательствах, взлом баз данных и преступлениях, связанных с наркотиками.

Лидер партии «Нюанс» Микаил Юксель, ранее исключенный из партии «Центристов» после того, как выяснилось, что он имел контакты с ультраправой турецкой группировкой, заявил в интервью DN, что члены его партии открыто говорили о том, что у них есть судимости.

«Здесь, в Гётеборге, у нас баллотируется бывший преступник, который находится в списке кандидатов. Он открыто это признает, и теперь он стремится к тому, чтобы молодежь не вовлекали в преступную деятельность. Почему бы не дать ему второй шанс?» — сказал Юксель в беседе с журналистами.