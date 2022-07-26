* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:41 — REGNUM Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявило, что оно будет нанимать женщин, окончивших полицейскую академию, на соответствующие должности. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Пресс-секретарь министерства Абдул Нафи Такур, опровергнув новость о принудительном увольнении женщин-полицейских, заявил, что в ряды полиции планируется набор женщин.

«Новости о принуждении женщин-полицейских к увольнению не соответствуют действительности. Вместо того, чтобы принуждать их к отставке, министерство намерено назначить женщин, окончивших полицейскую академию, на должности, где необходимы женщины-полицейские», — подчеркнул он.

До этого ряд женщин-полицейских заявили «Радио Азади», что власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили их уйти в отставку и не выплачивают им пенсионные пособия.

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане большинство сотрудниц госучреждений были уволены.