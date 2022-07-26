Эр-Рияд, , 11:31 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман рассказал о планах создания экономической зоны «Неом» на севере страны. В интервью Akhbar al-Saudia, принц заявил, что проект «Неом» будет реализован в провинции Табук к 2024 году и позволит диверсифицировать саудовскую экономику, которая сильно зависит от цен на нефть.

Мохаммед бен Салман Kremlin.ru

«Неом добавит один триллион риалов ($266 млрд) к размеру фондового рынка Саудовской Аравии. По крайней мере, 1,2 триллиона в начале, а общая сумма увеличится после завершения проекта и превысит пять триллионов», — заявил принц Мохаммед бин Салман.

Как сообщалось ранее, главными инвесторами в проект особой экономической зоны «Неом» являются Государственный инвестиционный фонд и Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии.