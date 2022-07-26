Москва, 26 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Нынешняя политика Европы в отношении России — это отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, европейцы вспомнили про зиму, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. «Они осознали, как трудно сидеть на трёх стульях — и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие», — пояснил Медведев.

«Истерика спровоцировала в Европе тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих жилищах. При этом лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия Киеву и войной до победного конца. Но скоро придут холода», — написал зампред Совбеза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Евросоюз очередным пакетом антироссийских санкций показал, что считает своих граждан и бизнес врагами. Об этом 6 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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