Кабул, , 11:01 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Афганистана, кампания по вакцинации от полиомиелита стартовала 25 июля в 248 уездах 28 провинций страны и продлится четыре дня. Об этом сообщает Ariana News.

Лаборатория больницы Нефтеюганска Nokb.ru

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Ведомство добавило, что в сотрудничестве с мировыми учреждениями здравоохранения оно запустило дополнительную кампанию по вакцинации детей в 28 провинциях.

Согласно заявлению минздрава, в течение четырёх дней должны быть вакцинированы 6,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Следует отметить, что в этом году случай заболевания полиомиелитом был зарегистрирован в провинции Пактика.